Кишинев вызвал посла РФ из-за пролета ракет в небе Молдавии

Власти Молдавии заявили, что российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство республики. Молдавский МИД вызвал посла РФ в стране Олега Васнецова в связи с инцидентом.

Кишинев считает, что выпущенные из акватории Черного моря ракеты пролетели в небе над молдавскими поселениями. При этом, село находится на территории непризнанного Приднестровья.

«Срочно вызван посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов, чтобы дать разъяснения в связи с запуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море, и пересекших территорию нашей страны в районе села Кобасна и города Сороки», – говорится в заявлении в телеграм-канале МИД Молдавии.

В министерстве подчеркнули, что нарушение национального воздушного пространства недопустимо, а весь инцидент вызывает дополнительную напряженность.

Кишинев, Наталья Рязанова

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