Объявлена дата коронации короля Великобритании Карла III

Букингемский дворец во вторник, 11 октября, сообщил, что церемония коронации короля Великобритании Карла III (Чарльза III) пройдет 6 мая 2023 года в субботу.

Сообщается также, что вместе с Карлом III будет коронована королева-консорт Камилла, а церемонию в Вестминстерском аббатстве проведет архиепископ Кентерберийский.

На момент коронации Карлу III будет уже 74 года, он станет самым пожилым коронованным монархом в истории Великобритании.

Ранее британские СМИ писали, что новый британский король выступает за сокращенную церемонию, соответствующую текущим финансовым проблемам страны. Сообщалось также, что список гостей мероприятия был сокращен с восьми до двух тысяч человек.

DailyMail сообщила, что коронацию сократят с трех до одного часа, а также что Карл III также обойдется без традиционного вручения золотого слитка и раритетных кресел.

Лондон, Иван Бабурин

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