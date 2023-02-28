Звезды отказываются выступать на концерте в честь коронации Карла III

Несколько знаменитостей отказались выступить на концерте в честь коронации Карла III. Об этом сообщает The Irish Sun.

По данным издания, приглашение выступить получили музыкант Элтон Джон, группа Spice Girls и певец Гарри Стайлс. Однако все они отказались из-за загруженности.

«Элтон Джон был первым в списке Чарльза», – сказал источник газеты, добавив, что музыкант не сможет присутствовать из-за турне по Европе.

Ранее сообщалось, что от выступления также отказались исполнитель Эд Ширан и певица Адель. О причинах отказа не сообщается.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III запланирована на 6 мая 2023 года.

Лондон, Зоя Осколкова

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