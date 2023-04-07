СМИ: принц Гарри и Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III

Принца Гарри и его жены Меган Маркл не будет на церемонии коронации Карла III. Пара решила отказаться от поездки из-за дня рождения сына. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам биографа британской королевской семьи Анджелы Левин, принц Гарри и его супруга хотели во время коронации стоять на балконе с другими членами королевской семьи. Также они пожелали исполнить песню в честь дня рождения их сына Арчи.

Однако эти просьбы не были удовлетворены. «Ничего из этого не получилось, поэтому их там не будет», – заключила Левин.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III запланирована на 6 мая 2023 года.

Лондон, Зоя Осколкова

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