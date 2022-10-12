НАТО сконцентрируется на поставках Украине систем ПВО – генсек альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи в Брюсселе глав минобороны стран альянса заявил, что Североатлантический блок акцентируется в военных поставках Украине на системах противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, «главным приоритетом будет большее количество систем ПВО».

Как отметил Столтенберг, украинские власти нуждаются в большем количестве ПВО разного типа для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне «беспрецедентной эскалации», передает РИА «Новости».

«Союзники уже поставляли системы ПВО, но нужно больше, нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач», – сказал он.

Генсек альянса подчеркнул, что все страны – участницы НАТО готовы помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Ранее Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО.

Брюссель, Наталья Петрова

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