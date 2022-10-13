Володин пообещал Украине еще более жесткий ответ при продолжении терактов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если Киев продолжит устраивать теракты на территории России, ответ российской стороны будет еще более жестким.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», – написал политик в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а те, кто окажет сопротивление, – уничтожены.

Председатель Госдумы опубликовал инфографику о последствиях российских ударов по украинским энергообъектам. Из нее следует, что после ударов по более 70 объектам энергетической инфраструктуры Украина потеряла 50% генерирующих мощностей.

10-11 октября Вооруженные силы России нанесли массированные удары по критическим энергообъектам Украины, военного управления и связи в ответ на теракт на Крымском мосту и другие диверсии в отношении российской инфраструктуры, организованные украинскими спецслужбами. По оценке украинского Минэнерго, после российских ударов повреждено около 30% энергетической инфраструктуры страны.

Москва, Наталья Петрова

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