В Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в СВО

В Совете Федерации подготовили законопроект, предусматривающий возможность участия в боевых действиях осужденных военнослужащих и гражданских лиц с перспективой освобождения от наказания. Об этом сообщила один из авторов инициативы, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в своем Telegram. Соавтором проекта закона выступил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенаторы предложили дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта отсрочки исполнения наказания определенным категориям осужденных, которые пожелали участвовать в боевых действиях.

Как отметила Ковитиди, «если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление», то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость или заменив оставшуюся часть наказания на более мягкую.

Сенатор пояснила, что в случае принятия закон будет распространяться на лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

Под действие новой нормы, по ее словам, не попадут лица, осужденные за совершение преступлений, связанных с участием или призывами к участию в массовых беспорядках, за дискредитацию Вооруженных сил РФ, пропаганду нацистской символики и призывы к санкциям против России.

«Закон актуален, поскольку устранит пробел в действующем законодательстве, связанный с отсутствием правовых механизмов, позволяющих осужденным принять участие в боевых действиях, а значит защищать интересы своего Отечества», – прокомментировала инициативу Ольга Ковитиди, подчеркнув, что «законопроект отвечает интересам военной безопасности России».

Москва, Наталья Петрова

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