Сербия объявила о закрытии посольства на Украине

Посольство Сербии на Украине объявило о закрытии дипмиссии по соображениям безопасности. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

«Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудники продолжат выполнять свою работу в Белграде, пока не будут созданы условия для их возвращения на Украину.

В заявлении также указывается, что остающиеся на Украине граждане Сербии смогут связаться с консульской службой по телефонам или почте, указанных на сайте дипведомства. Также им рекомендовано обращаться за помощью в посольства Сербии в странах, граничащих с Украиной.

Ранее сегодня МИД Китая и посольство КНР в Киеве, а также Египет призвали сограждан покинуть территорию Украины. До этого с подобным призывом выступило посольство США в Киеве, а также диппредставительства Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Москва, Наталья Петрова

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