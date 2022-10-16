МИД Китая призвал сограждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР в Киеве призвали сограждан покинуть территорию Украины. Об этом сообщило китайское издание Global Times.

«В связи с нынешней мрачной ситуацией с безопасностью на Украине МИД Китая и посольство КНР призывают граждан КНР, находящихся в стране, усилить меры предосторожности и эвакуироваться», – говорится в сообщении издания в твиттере (цитата по RT). Как отмечается, дипмиссия поможет в организации эвакуации граждан.

Напомним, в начале текущей недели, когда Россия нанесла массированные удары по территории Украины, дипломаты КНР уже призывали сограждан не оставаться на территории Украины без крайней необходимости. С аналогичным призывом выступило посольство США в Киеве, а также диппредставительства Казахстана и Узбекистана.

Пекин, Наталья Петрова

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