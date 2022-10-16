Кремль заявил о необходимости «экономической и иной мобилизации» в России

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Однако, подчеркнул он, на цели РФ это не влияет.

«Это никоим образом не влияет на наши все целеполагания. То есть, операция продолжается, она будет доведена до конца», – заявил пресс-секретарь президента России в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Как отметил Песков, присутствие НАТО в регионе существенно усложняет ситуацию, однако потенциал России позволяет продолжать военную спецоперацию в этих непростых условиях.

«Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело – это киевский режим, а другое дело – это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка», – сказал он, подчеркнув, что «наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию».

Ранее на пресс-конференции в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что участие НАТО в конфликте на Украине – это опасный шаг, который грозит глобальной катастрофой.

Москва, Наталья Петрова

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