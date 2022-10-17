СМИ: Трасс может потерять кресло премьера до конца недели

Глава Консервативной партии Великобритании получил порядка 100 писем о недоверии действующему премьер-министру. Трое тори – членов британского парламента открыто призвали Лиз Трасс к отставке на этой неделе, пишет The Guardian.

Консерваторы Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис призвали Трасс немедленно сложить полномочия. Критике подверглись многие решения главы правительства, включая отставку министра финансов Квази Квартенг, уволенного за введение экономической программы, одобренной лично Трасс. Депутатов поддержала группа бизнесменов, недовольная новой экономической политикой.

По данным издания, однопартийцы давят на председателя консерваторов Грэма Брэди ради ускорения отставки Трасс, и около ста человек заявили о недоверии главе правительства. Влиятельные члены партии обсуждают, как и кем лучше заменить Лиз Трасс в ближайшем будущем. Но Брэди попросил дать Трасс время до представления бюджета 31 октября.

Источники рассказали изданию, что младшие министры обсуждают возможность новой волны отставок. Подобная череда отставок вынудила бывшего премьер-министра Бориса Джонсона сложить полномочия.

При этом, Лиз Трасс пытается собрать голоса в свою поддержку. Она встречается с группами депутатов, убеждая их оставить ее на посту.

В начале октября популярность британской премьер-министра Лиз Трасс упала до минус 59 пунктов, обогнав Бориса Джонсона, чья популярность перед отставкой составляла минус 53.

Лондон, Наталья Рязанова

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