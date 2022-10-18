Министр обороны Финляндии допустил изъятие имущества россиян

Финляндия может при необходимости экспроприировать принадлежащее гражданам России имущество на территории страны. Такое заявление сделал министр обороны Антти Кайкконен.

Такая мера может быть применена, если имущество находится в критически важных для безопасности районах, пояснил он, передает «Прайм».

«Это возможно, если будет выявлен реальный риск и представлены достаточные основания», – сказал глава Минобороны, подчеркнув, что инструмент для этого существует.

При этом он отметил, что не все сделки россиянами с финской недвижимостью представляют собой риски для безопасности, однако «не следует быть беспечными».

Министр анонсировал скорое внесение в парламент предложение об ужесточении законодательства о сделках с недвижимостью, участники которых не являются гражданами стран – членов ЕС.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия прорабатывает вопрос об аресте российских активов, попавших под санкции, что в дальнейшем позволит направлять средства от их продажи на восстановление Украины. В настоящее время власти ЕС могут только замораживать подсанкционные активы, что делает их управление слишком затратным, а изъятие – затруднительным.

Хельсинки, Наталья Петрова

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