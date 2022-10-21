Тегеран призвал иранцев уехать с Украины

Тегеран призвал граждан Ирана покинуть территорию Украины и отменить поездки в эту страну. Вынужденным оставаться на украинской территории посоветовали обращаться в иранское посольство.

«В связи с растущей нестабильностью на Украине настоятельно рекомендуем всем гражданам Ирана воздержаться от поездок в эту страну», – цитирует заявление консульского отдела МИД Ирана ТАСС.

Тем, кто уже находится на Украине, посоветовали выехать из страны ради собственной безопасности. Всех, кто не нашел возможности уехать, попросили «сохранять спокойствие» и по всем вопросам обращаться в посольство Ирана в Киеве.

С начала октября подобные призывы к своим гражданам сделали власти Индии, Китая. Ранее также поступили диппредставительства США, Казахстана, Узбекистана в Киеве.

Тегеран, Наталья Рязанова

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