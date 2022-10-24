Кремль не видит тенденции к запрету произведений уехавших из РФ деятелей культуры

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет тенденции к запрету произведений авторов, которые покинули страну. Так он прокомментировал исчезновение c видных мест в книжных магазинах Москвы книг, авторы которых признаны иноагентами.

«Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что книги-то продаются упомянутых писателей. А кто там убирается с полок надо в каждом случае проверять», – сказал журналистам представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что позиция президента России была заявлена абсолютно четко и однозначно. «Здесь не должно быть никаких сомнений», – отметил он. «Что касается книг – надо смотреть, общей тенденции мы не фиксируем, ее и быть не может», – заключил он. Песков при этом отметил, что оснований для борьбы с подобными ситуациями нет.

До этого президент РФ заявил, что Москва возмущена попытками отменить русскую культуру в ряде западных стран, но не будет вести себя подобным образом.

Ранее СМИ сообщили, что с витрин магазинов пропадают книги, авторы которых критиковали политику России в отношении Украины. Писатель Борис Акунин заявил о том, что с афиш театров убирают его имя.

Москва, Наталья Петрова

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