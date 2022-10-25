СМИ: саудовский принц усомнился в остроте ума Байдена

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд усомнился в умственных способностях президента США Джо Байдена. В частных разговорах он высмеивает американского лидера, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.

Джо Байден не впечатлил саудовского принца, еще когда занимал пост вице-президента. С момента принятия президентских полномочий Байдену не удалось исправить мнение о себе. По словам источников, Мухаммед ибн Салман предпочел бы вести дела с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Издание отмечает, что личная неприязнь лидеров государств обострила отношения между Штатами и Саудовской Аравией. «Вероятно, эта ситуация будет ухудшаться», – пишет WSJ.

Промашки Джо Байдена во время публичных выступлений широко обсуждаются как внутри Штатов, так и за их пределами. Так, во время мероприятия по посадке деревьев президент США заблудился в саду Белого дома. Ему пришлось просить помощи у охраны, которая помогла главе государства сориентироваться в его резиденции, пишет Daily Mail.

Член конгресса Клаудия Тенни признала, что Штатами фактически управляет персонал Джо Байдена, а не сам президент. «Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят. Когнитивные проблемы мешают Байдену быть достаточно компетентным для должности президента страны», – сказала политик.

Эр-Рияд, Наталья Рязанова

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