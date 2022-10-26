Запад мог предотвратить СВО на Украине, признав Крым российским – New Yorker

Запад мог предотвратить российскую военную спецоперацию на Украине, признав вхождение Крыма в состав России. Такое мнение выразил обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.

«Есть что-то здравое в убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой. Если бы Россия могла получить право собственности на полуостров, возможно, был бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без Крыма, по мнению [президента РФ Владимира] Путина, страна столкнется с угрозой ее выживанию», – пишет обозреватель.

Колдуэлл отметил, что Крым играет ключевую роль в обороноспособности страны, поэтому Россия не могла позволить посягательств на полуостров.

При этом он не исключил, что Украина намеривалась заблокировать выход России в Черное море.

«Угроза исходит с Запада… И я могу ошибаться, но очень сложно представить, чтобы Москва остановилась, если думает, что в стране, которую они считают своей, будет хорошо вооруженная база НАТО», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

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