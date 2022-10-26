Кабмин согласился присвоить статус ветерана боевых действий добровольцам СВО

Правительство России выдало положительное заключение на законопроект о признании добровольцев, участвующих в СВО на Украине, ветеранами боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, уточнив, что речь идет о поправках в закон о ветеранах.

«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», – говорится в сообщении.

Согласно поправкам, получившие ранение в ходе спецоперации добровольцы также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

«Предлагаемые решения позволят добровольцам и членам их семей наряду с военнослужащими Вооруженных сил России пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», – отметили в пресс-службе кабмина (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в марте был принят закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО на Украине.

Летом был утвержден закон о признании ветеранами боевых действий гражданских лиц, участвующих в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, врачах, ремонтниках и других специалистах. Также ветеранами были признаны пограничники ФСБ, выполняющие задачи спецоперации.

Москва, Наталья Петрова

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