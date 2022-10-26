Минобороны на учениях отработало ответный ядерный удар – Путин проконтролировал

Президент России Владимир Путин понаблюдал за ежегодной тренировкой сил наземных, морских и авиационных стратегического сдерживания. В ходе учений состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. Российская армия отработала задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Глава государства, находясь в ситуационном центре, заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По информации Кремля, по полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева». Первая была запущена с космодрома Плесецк, вторая из акватории Баренцева моря.

Кроме того, два самолета дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Отмечено, что все ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики.

Начальник Генштаба уточнил, что к тренировке в Баринцевом море была привлечена ракетная подлодка стратегического назначения Северного флота «Тула».

Москва, Наталья Петрова

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