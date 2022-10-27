Финские власти выделили деньги на забор на границе с Россией

Финские власти планируют до конца года выделить деньги на строительство ограды на границе с Россией. В дополнениях к бюджету включены шесть миллионов евро на этот проект, следует из бюджетного предложения.

МВД Финляндии предложило перечислить сумму в текущем году, чтобы в начале 2023-го начать строительство. Забор поставят в наиболее важных для пограничного контроля местах общей протяженностью в 200 км. Правительство одобрило дополнения и передало на рассмотрение в парламент.

«Правительство предлагает 6 млн евро дополнительного финансирования для пилотного проекта барьерного ограждения на восточной (российской) границе», – цитирует документ агентство «Прайм».

Строительство начнется с пилотного участка в три километра. После распределения финансов специалисты выберут метод строительства и договорятся с землевладельцами.

В конце сентября финская пограничная служба рассказала, что забор на границе с Россией построят в ближайшие три года с расчетным сроком использования в 50 лет. Длинна конструкции составит 130-260 км.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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