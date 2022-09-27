Забор на границе Финляндии и России может появиться в течение трех лет

Финляндия может отгородиться забором от России в ближайшие два-три года. Планируется, что ограда простоит 50 лет, пишет Uutissuomalainen со ссылкой на финскую пограничную службу.

Забором закроют около 10-20% финско-российской границы на юго-востоке. Ожидается, что конструкция длинной 130-260 км прослужит порядка полувека. Ограда обойдется Финляндии в несколько сотен миллионов евро с учетом строительства инфраструктуры для быстрого реагирования на нарушителей и техобслуживания.

В июле парламент Финляндии одобрил строительство забора на границе с Россией. Изначально планировалось отгородиться от «агрессии России» на всей протяженности линии в 1300 км.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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