Парламент Финляндии одобрил строительство забора на границе с Россией

Парламент Финляндии одобрил законопроект об охране границ, который позволит построить забор на границе с Россией. Инициативу поддержало большинство парламентариев, передает Reuters.

Поправки в закон позволят строить барьеры и новые дороги для облегчения патрулирования вдоль границы с финской стороны. А заявки о предоставлении убежища теперь будут принимать только в определенных пунктах пересечения границы.

Предложение было внесено в начале июня на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Финские власти заявили, что намерены отгородиться от «агрессии России» забором протяженностью 1300 км.

По данным агентства, законопроект одобрен большинством членов финского парламента, хотя и противоречит нормам Евросоюза.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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