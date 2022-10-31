Путин поздравил Лулу да Силва с избранием на пост президента Бразилии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой в президентских выборах. Политик уже возглавлял Бразилию в 2003-2011 годах и вернулся на свой пост, сменив действующего президента Жаира Болсонару.

Путин в поздравительной телеграмме отметил, что итоги выборов подтвердили высокий политический авторитет Лулы да Силвы.

«Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», – цитирует послание пресс-служба Кремля.

30 октября состоялся второй тур президентских выборов в Бразилии. По итогам обработки более 99% бюллетеней, Лула да Силва набрал 50,85% голосов, а действующий глава государства Жаир Болсонару – 49,15%. Болсонару пока не сделал заявление по итогам выборов, и аналитики допускают, что он может оспорить итоги голосования, передает Reuters со ссылкой на источник в предвыборном штабе действующего президента.

Инаугурация 77-летнего Лулы назначена на 1 января.

Москва, Наталья Рязанова

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