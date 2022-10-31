Путин: Частичная мобилизация завершена. Точка

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана в Сочи в понедельник, 31 октября, заявил, что частичная мобилизация завершена, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин сказал: «Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (мобилизация, – ред.) завершена. Но она завершена, точка поставлена».

«Мобилизация была объявлена указом, потому что по-другому по закону невозможно. Было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно. А сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить», – отметил глава государства.

Кроме того, президент РФ сообщил, что минобороны «первоначально вообще гораздо меньшую цифру называло, но потом, в конце концов, пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч человек. Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе – 41 тысяча из 300 тысяч мобилизованных находятся в боевых порядках вооруженных сил».

«Это значит, что 259 тысяч, часть из них, находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание. Остальная часть на полигонах находится», – подчеркнул Владимир Путин и добавил, что «почти 260 тысяч человек вообще не участвуют в боевых действиях, проходят подготовку в той или иной степени. На этом мобилизация завершена».

Сочи, Иван Бабурин

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