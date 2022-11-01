Шойгу заявил об отправке в зону боевых действий 87 тысяч мобилизованных

Из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тысяч направлены в районы боевых действий. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Он заверил, что солдат срочной службы в районы проведения СВО отправлять не будут. А всех военнослужащих по призыву, завершивших службу, отправят домой, добавил министр.

По словам главы Минобороны, к работе с мобилизованными привлечено около 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции. «На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки», – сказал Шойгу.

Он также отметил, что в учебных центрах ведется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и др.

Шойгу указал командующим войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применять сформированные подразделений «совместно с подразделениями, уже участвующими в специальной военной операции».

Министр также заявил, что все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных. При этом он подчеркнул, что зафиксированные на начальном этапе мобилизации недостатки в работе военкоматов устранены. «Были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы, это принесло свои результаты», – сказал Шойгу.

Глава Минобороны сообщил об уничтожении свыше 190 иностранных наемников за последние две недели в зоне проведения СВО, а также 74 танков, 235 других бронемашин, двух установок залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, по его словам, за последние 10 дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS.

Шойгу прокомментировал удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, высокоточное оружие эффективно поражает объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. «При этом принимаются все меры для недопущения гибели украинских граждан», – сказал министр.

Министр обороны РФ подчеркнул, что киевский режим в свою очередь продолжает совершать теракты по уничтожению мирного населения и разрушению соцобъектов, обстреливать точки эвакуации и пункты выдачи гумпомощи. ВСУ «сознательно наносят прицельные удары по скоплениям гражданского населения», – сказал Шойгу.

Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ доложил президенту о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации. Накануне Шойгу поручил до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил журналистам, что отдельный указ президента РФ о завершении мобилизации в России не нужен, она официально закончена.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»