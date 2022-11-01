До 70 тысяч жителей Херсонщины хотят отселить из 15-километровой зоны у Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти в целях безопасности планируют отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тысяч мирных жителей.

«15-километровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани... мы будем эвакуировать, уже начали эту работу», – рассказал он в эфире «Соловьев Live». По словам Сальдо, людей будут эвакуировать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы.

Врио губернатора также сообщил, что утвержден план работы по созданию укрепрайонов на левом берегу Днепра. «Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идет планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплен сильно», – сказал Сальдо (цитата по РИА «Новости»).

Вечером 31 октября врио главы Херсонской области заявил, что из-за подготовки киевским режимом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС зона эвакуации расширена на 15 километров от Днепра. Эта мера распространяется на населенные пункты Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Москва, Наталья Петрова

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