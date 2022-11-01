Путин поручил снизить налоговую нагрузку для туристических организаций

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 ноября, поручил правительству в срок до 1 декабря текущего года рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций.

В документе, размещенном на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода – до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств – до 250 миллионов рублей».

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ему необходимо будет подготовить соответствующий доклад до 1 декабря.

Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить и представить предложения:

– по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия;

– по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях;

– по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия;

– по увеличению срока действия многократной туристической визы;

– по распространению в субъектах Российской Федерации практики г. Санкт-Петербурга, предусматривающей обеспечение безвизового въезда в Российскую Федерацию и временного пребывания в Российской Федерации в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов, в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям Российской Федерации.

Москва, Иван Бабурин

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