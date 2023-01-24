российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 января 2023, 13:00 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

В России научные суда переоборудуют в круизные лайнеры

Научно-исследовательские суда переоборудуют в лайнеры для морского туризма. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Планируется, что работы по переоборудованию начнутся в 2024 году. Под них выделят четыре судна, подведомственных «Росгеологии».

«Для этой работы будут привлекаться морские конструкторские бюро. Сейчас определяются источники финансирования», – сказал министр в интервью «Известиям».

Ранее Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук рассмотреть вопрос использования научных судов «Росгеологии» для туристической деятельности на Дальнем Востоке. «Росгеология» – холдинг, занимающийся геологоразведкой. Все 100% капитала компании находится в собственности государства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Турции прибывший из России круизный лайнер врезался в пристань / Крупные круизные компании отказались работать с россиянами / Зарубежные круизные суда отказались от захода в порт Сочи / Путин поручил снизить налоговую нагрузку для туристических организаций

В рубриках

Дальний Восток, Москва, Центр России, Наука, Россия, Туризм,