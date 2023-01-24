В России научные суда переоборудуют в круизные лайнеры

Научно-исследовательские суда переоборудуют в лайнеры для морского туризма. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Планируется, что работы по переоборудованию начнутся в 2024 году. Под них выделят четыре судна, подведомственных «Росгеологии».

«Для этой работы будут привлекаться морские конструкторские бюро. Сейчас определяются источники финансирования», – сказал министр в интервью «Известиям».

Ранее Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук рассмотреть вопрос использования научных судов «Росгеологии» для туристической деятельности на Дальнем Востоке. «Росгеология» – холдинг, занимающийся геологоразведкой. Все 100% капитала компании находится в собственности государства.

Москва, Зоя Осколкова

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