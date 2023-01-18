В Турции прибывший из России круизный лайнер врезался в пристань

В Турции круизный лайнер, который прибыл из России, получил повреждения при входе в порт. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Инцидент произошел в порту Амасра. Круизное судно Astoria Grande, пришвартовавшееся в России два дня назад и прибывшее в Турцию после первой остановки в Стамбуле, врезалось в пристань.

По данным телеканала, причиной аварии стал сильный шторм. Корпус лайнера был поврежден. В настоящее время ремонтные команды занимаются оценкой ущерба.

На борту в момент столкновения были 668 человек – 385 пассажиров, 283 члена экипажа и обслуживающий персонал. По предварительной информации, никто не пострадал.

Анкара, Зоя Осколкова

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