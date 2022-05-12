Крупные круизные компании отказались работать с россиянами

Несколько круизных компаний приостановили сотрудничество с российским рынком. Новые бронирования не подтверждаются, но уже оплаченные путешествия россияне смогут совершить. Свое решение операторы объясняют расширенным пониманием санкций.

По данным Ассоциации туроператоров, о приостановки сотрудничества с Россией сообщили Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises. Эти компании заявили, что более не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины», пишет «Вестник АТОР»

Ограничения также ввели Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line. Экспедиционная круизная компания Quark Expeditions также уведомила российских клиентов о возможных сложностях с совершением круизов и предложила сразу вернуть деньги за купленное путешествие.

Российские контрагенты перечисленных круизных компаний отключены от систем бронирования, поэтому не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из РФ.

При этом существующие и уже подтвержденные бронирования обещали не отменять. «Бронирования для путешественников, проживающих (то есть физически находящихся) в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, являются активными, но будут рассматриваться с учетом санкционного режима в отношении платежей, возвратов денежных средств и прочих вопросов, попадающих под ограничение», – объясняется в обращении к российским партнерам.

Вместе с тем, остались и другие круизные операторы, которые продолжают работу с российским рынком. Например, у компании MSC Cruises никаких изменений в режиме работы с россиянами нет.

Москва, Зоя Осколкова

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