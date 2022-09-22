Зарубежные круизные суда отказались от захода в порт Сочи

19 круизных лайнеров, принадлежащих иностранным компаниям, которые проложили маршрут до Сочи, отказались от контрактов. Это негативно сказалось на доходах круизной гавани. Об этом рассказал гендиректор сочинского морского порта Юрий Владимиров.

«Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую», – сообщил Владимиров РИА «Новости».

Ранее круизные лайнеры заходили в Сочи в основном из Европы. Антироссийские санкции практически свели на нет внушительную часть дохода порта. Из-за это прошлось экономить на расходах на инфраструктуру.

Вместе с тем, из-за отсутствия европейских судов значительно увеличилось число междугородних каботажных перевозок. В результате объемы пассажиропотока выросли на 70%.

С середины лета из Сочи в Турцию курсирует крупный круизный лайнер Astoria Grande. Перевозчику удалось обслужить на данный момент более 5 тысяч туристов.

Сочи, Зоя Осколкова

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