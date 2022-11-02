Польша начала строить забор вдоль границы с Россией

Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом заявил глава Минобороны республики Мариуш Блащак. Забор будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра.

«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы», – объявил Блащак (цитата по РИА «Новости»). По его словам, уже сегодня начнутся работы по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области.

Протяженность сухопутного участка российско-польской границы в Калининградской области составляет немногим больше 203 км.

О планах Польши возвести забор на границе с Россией стало известно еще в феврале. Напомним, летом Польша завершила основную часть строительства забора на границе с Белоруссией. Он обошелся Варшаве в 1,6 миллиарда злотых (около 400 млн долларов).

Ранее власти Финляндии приняли решение построить забор на границе с Россией, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам на фоне конфликта РФ с Украиной.

Ограждение возведут в ближайшие три года с расчетным сроком использования в 50 лет. Забором закроют около 10-20% финско-российской границы (130-260 км) на юго-востоке. Заграждение обойдется Финляндии в несколько сотен миллионов евро с учетом строительства инфраструктуры для быстрого реагирования на нарушителей и техобслуживания. Изначально планировалось отгородиться от России на всей протяженности границы в 1300 км.

Варшава, Наталья Петрова

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