Китай отказался включать видеообращение главы Евросовета на торговой выставке

Китай отменил показ видеообращения главы Евросовета Шарля Мишеля на церемонии открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае. Еврочиновник планировал говорить о «незаконной войне» России против Украины и снижении зависимости Евросоюза от торговли с КНР, передает Reuters.

Организаторы Китайской международной выставки импортных товаров запланировали выступления нескольких мировых лидеров и глав международных организаций. Но им не понравились выдержки из речи Шарля Мишеля.

Чиновник готовился заявить, что Европа слишком зависела от российского топлива, поэтому случился «торговый дисбаланс». «В Европе мы хотим баланса в наших торговых отношениях, чтобы избежать чрезмерной зависимости. Это относится и к нашим торговым отношениям с Китаем», – процитировали речь Мишеля знакомые с ней чиновники.

Выступления других приглашенных лиц прозвучали, как и планировалось, а видеообращение главы Евросовета так и не включили.

Как сообщал «Новый День», США и Евросоюз готовят новые санкций в отношении Китая по примеру тех, что были применены к России. В первую очередь планируется ограничить экспорт американских и европейских товаров.

Шанхай, Наталья Рязанова

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