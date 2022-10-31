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Понедельник, 31 октября 2022, 14:30 мск

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США и ЕС хотят ввести экспортные санкции против Китая

США и Евросоюз (ЕС) обсуждают возможность введения новых санкций в отношении Китая по примеру тех, что были применены к России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, антикитайские рестрикции предлагались во время обсуждения повестки следующего торгового форума высокого уровня между США и ЕС, проведение которого запланировано на начало декабря.

«Союзники сотрудничают в ограничении экспорта в Москву, и администрация Байдена изучает возможность использования некоторых из тех же методов обмена информацией и координации правоприменения для усиления собственных двусторонних ограничений на экспорт в Китай», – рассказал один из собеседников.

По его словам, далеко не все страны еврозоны поддерживают стремление американской стороны усилить давление на КНР. В частности, Вашингтону противостоит Берлин. Так немцы предложили изучить, какие товары Пекин может использовать для укрепления своего военного потенциала, и наложить санкции именно на них.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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