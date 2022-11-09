Почти 50% избирателей в США назвали политику Байдена вредной для страны

Чуть менее половины опрошенных избирателей в США считают, что политика американского президента Джо Байдена наносит ущерб стране. Более 70% респондентов недовольны тем, как идут дела в Штатах, передает CNN данные экзитпола, проведенного Edison Research.

Почти треть избирателей призналась, что не просто недовольна, а зла из-за сложившегося положения в стране. Около 75% опрошенных назвали состояние экономики плохим и признали, что испытывают трудности из-за инфляции. Почти треть избирателей призналась, что именно уровень инфляции повлиял на то, кому они отдали голос на выборах.

Рейтинг одобрения Байдена у избирателей составил около 45%. И 36% опрошенных уверены, что его политика скорее помогает ситуации в стране. При этом, около 18% проголосовали так, чтобы выразить свою поддержку президенту Байдену, а треть – чтобы выразить недовольство.

Опрос проводился среди избирателей, проголосовавших досрочно или заочно, а также в день выборов, методами личного интервью, телефонных и онлайн-опросов. Результаты для полной выборки из 14 657 респондентов имеют погрешность 2 п.п.

А августе более 30% американцев проголосовали против президентства Джо Байдена или экс-главы Белого дома Дональда Трампа. 35% называли переизбрание Байдена «худшим» вариантом для страны.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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