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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 9 ноября 2022, 22:51 мск

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Израильский министр обороны объяснил, почему Украина не получит системы ПВО

Фото: comments.ua

Министр обороны Израиля Бени Ганц в среду, 9 ноября, заявил, что его страна не может поставлять Украине свои системы противовоздушной обороны (ПВО), так как тем самым опустошит собственные запасы, – сообщает издание Jerusalem Post.

Издание пишет, что глава минобороны Израиля сказал следующее: «Очевидно, что, даже если мы решим изменить нашу политику в отношении поставок вооружения Украине, невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны. У Израиля нет мощностей для дополнительного производства».

Следует напомнить, что ранее Бени Ганц объяснял отказ поставлять Украине летальное оружие «эксплуатационными ограничениями и множеством оперативных соображений».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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