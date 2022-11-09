Израильский министр обороны объяснил, почему Украина не получит системы ПВО

Министр обороны Израиля Бени Ганц в среду, 9 ноября, заявил, что его страна не может поставлять Украине свои системы противовоздушной обороны (ПВО), так как тем самым опустошит собственные запасы, – сообщает издание Jerusalem Post.



Издание пишет, что глава минобороны Израиля сказал следующее: «Очевидно, что, даже если мы решим изменить нашу политику в отношении поставок вооружения Украине, невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны. У Израиля нет мощностей для дополнительного производства».



Следует напомнить, что ранее Бени Ганц объяснял отказ поставлять Украине летальное оружие «эксплуатационными ограничениями и множеством оперативных соображений».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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