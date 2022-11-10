США отказались поставлять Киеву передовые беспилотники Gray Eagle

Администрация США отказала Киеву в передаче высокотехнологичных разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle во избежание эскалации конфликта на Украине и втягивания в него Вашингтона. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

В американской администрации опасаются, что при помощи беспилотников ВСУ смогут наносить удары по позициям на территории России. Кроме того, в Вашингтоне беспокоятся о том, что технологии на борту дронов могут попасть в Россию.

В компании General Atomics, которая разрабатывает беспилотники, подтвердили, что предприятие уведомили о решении Белого дома.

Отметим, что Киев запросил у США поставку Gray Eagle еще летом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не намерены втягиваться напрямую в конфликт на Украине, отметив, что Вашингтон не давал Киеву «карт-бланш». По его словам, «есть множество вещей, которые мы не сделали». В частности, Вашингтон не передает Киеву ракеты дальнего радиуса, указал Байден.

Вашингтон, Наталья Петрова

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