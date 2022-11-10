Посольство России в Индонезии подтвердило, что Путин не приедет на G20

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посольство РФ в Индонезии.

«Да, могу подтвердить, что главой российской делегации на предстоящем саммите G-20 будет министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров», – заявил в четверг, 10 ноября, пресс-атташе дипмиссии России Александр Тумайкин.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Владимир Путин не приедет на саммит «большой двадцатки», который состоится 15-16 ноября.

Позже представитель министерства по инвестициям и морским делам Индонезии Джоди Махарди заявил, что Путин не будет присутствовать на саммите G20 лично. По его словам, Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Министр примет участие в одной из встреч в режиме онлайн, уточнил Махарди, передает Reuters.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль на днях озвучит решение о формате участия России в G20.

Джакарта, Наталья Петрова

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