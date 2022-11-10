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NewDayNews.ru

Четверг, 10 ноября 2022, 09:59 мск

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Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 военнослужащих

Фото: t.me/glava_lnr_info

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 военнослужащих народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена.

«Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены!» – написал он в своем телеграм-канале.

Пасечник отметил, что сейчас все вернувшиеся из плена бойцы проходят медицинское обследование, дальше им предстоит реабилитация.

Врио главы ЛНР подчеркнул, что работа по освобождению оставшихся в украинском плену военнослужащих будет продолжена.

Напомним, 3 ноября Минобороны России сообщило об освобождении из украинского плена 107 российских военнослужащих.

Луганск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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