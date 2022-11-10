Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 военнослужащих

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 военнослужащих народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена.

«Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены!» – написал он в своем телеграм-канале.

Пасечник отметил, что сейчас все вернувшиеся из плена бойцы проходят медицинское обследование, дальше им предстоит реабилитация.

Врио главы ЛНР подчеркнул, что работа по освобождению оставшихся в украинском плену военнослужащих будет продолжена.

Напомним, 3 ноября Минобороны России сообщило об освобождении из украинского плена 107 российских военнослужащих.

Луганск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»