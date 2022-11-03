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Четверг, 3 ноября 2022, 17:45 мск

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Из украинского плена освобождены 107 российских военных

В ходе обмена пленными сегодня были освобождены 107 российских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал о готовящемся новом обмене военнопленными с Украиной по формуле 107 на 107.

Напомним, 29 октября Минобороны России сообщило о возвращении 50 российских военнослужащих из украинского плена по итогам переговоров с Киевом.

17 октября состоялся обмен пленными по формуле 110 на 108. Украинским властям передали 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались уезжать из России.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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