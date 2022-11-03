107 на 107: Россия и Украина проведут обмен пленными

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о готовящемся в четверг, 3 ноября, новом обмене военнопленными с Украиной. Обмен пройдет по формуле 107 на 107, написал он в своем телеграм-канале.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников», – рассказал Пушилин. Он уточнил, что из тех, кто будут освобождены, 65 человек – из ДНР и ЛНР.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Напомним, 29 октября Минобороны России сообщило о возвращении 50 российских военнослужащих из украинского плена по итогам переговоров с Киевом. Среди их 9 человек из республик Донбасса, сообщал Пушилин.

17 октября состоялся обмен пленными по формуле 110 на 108. Украинским властям передали 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались уезжать из России.

Донецк, Наталья Петрова

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