Власти Запорожской области высказались о возможности эвакуации населения

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в эвакуации населения нет необходимости.

По его словам, эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других российских регионов «не предусматривается на сегодняшний день», передает РИА «Новости».

«Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься», – заявил Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России нанесли превентивные удары по позициям украинских войск в Запорожской области. Российская армия атакует склады с боеприпасами и расположения противника. С помощью этих ударов рассеиваются украинские силы, что «не позволяет сконцентрировать кулак для атаки», отметил Рогов.

До этого власти Запорожской области заявляли, что Энергодар и расположенная в городе Запорожская АЭС, а также Бердянск могут стать двумя главными направлениями возможного наступления ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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