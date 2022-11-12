российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 12 ноября 2022, 12:10 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Украина наращивает военную группировку на запорожском направлении

Украинское военное командование усиливает группировку на запорожском направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, освободившиеся силы на херсонском направлении будут передислоцирвоаны в Запорожскую область.

Как отметил Рогов, запорожское направление становится основным для Вооруженных сил Украины в вопросах наступления, провокаций и прощупывания российской линии обороны, передает РИА «Новости». Он уточнил, что силы противника, действующие на херсонском направлении, «будут переброшены на запорожский участок фронта».

Рогов также отметил, что в настоящее время линия обороны усиливается, поскольку украинская армия может бросить на прорыв российских позиций максимальные силы.

«Их план, который они и не скрывают, – дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь», – рассказал политик, уточнив, что еще одно возможное направление удара – захват Запорожской АЭС после форсирования Днепра.

Ранее Рогов сообщил об увеличении числа иностранных наемников на запорожском направлении. По его словам, по состоянию на 31 октября в группировку наемников входили более 7 тыс. человек. «В большей степени это заградотряды, если мы говорим о поляках», а украинцев «кидают в штурмовых группах на убой», – рассказал он ТАСС.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на сегодняшний день в эвакуации населения в другие российские регионы нет необходимости. При этом он допустил начало эвакуации при усилении обстрелов на линии фронта, что «будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Власти Запорожской области высказались о возможности эвакуации населения

В рубриках

Запорожье, Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,