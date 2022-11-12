Украина наращивает военную группировку на запорожском направлении

Украинское военное командование усиливает группировку на запорожском направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, освободившиеся силы на херсонском направлении будут передислоцирвоаны в Запорожскую область.

Как отметил Рогов, запорожское направление становится основным для Вооруженных сил Украины в вопросах наступления, провокаций и прощупывания российской линии обороны, передает РИА «Новости». Он уточнил, что силы противника, действующие на херсонском направлении, «будут переброшены на запорожский участок фронта».

Рогов также отметил, что в настоящее время линия обороны усиливается, поскольку украинская армия может бросить на прорыв российских позиций максимальные силы.

«Их план, который они и не скрывают, – дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь», – рассказал политик, уточнив, что еще одно возможное направление удара – захват Запорожской АЭС после форсирования Днепра.

Ранее Рогов сообщил об увеличении числа иностранных наемников на запорожском направлении. По его словам, по состоянию на 31 октября в группировку наемников входили более 7 тыс. человек. «В большей степени это заградотряды, если мы говорим о поляках», а украинцев «кидают в штурмовых группах на убой», – рассказал он ТАСС.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на сегодняшний день в эвакуации населения в другие российские регионы нет необходимости. При этом он допустил начало эвакуации при усилении обстрелов на линии фронта, что «будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей».

Москва, Наталья Петрова

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