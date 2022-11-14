Киев перебрасывает войска из Херсона к ЛНР

Вооруженные силы Украины перебрасывают подразделения с Херсонского направления к Луганской народной республике. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
«В районе населенного пункта Лозовая отмечено прибытие подкрепления противника», – написал он в своем телеграм-канале.
По информации Марочко, военнослужащие были переброшены с Херсонского направления для укрепления ударной группировки украинских войск на Сватовском направлении.
В субботу, 12 ноября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ усиливают группировку на Запорожье. По его словам, освободившиеся силы на Херсонском направлении перебрасываются в Запорожскую область.
Луганск, Наталья Петрова
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