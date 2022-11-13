Приобретенного гражданства РФ будут лишать за дискредитацию армии и призывы к экстремизму

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретенного гражданства России могут лишить при совершении действий, создающих угрозу безопасности страны. Среди них – распространение фейков о Вооруженных силах РФ, дискредитация армии, участие в нежелательной международной НКО, призывы к действиям, направленным против территориальной целостности России, сообщает РИА «Новости».

Гражданство может быть прекращено независимо от срока давности совершения угрожающих безопасности государства действий и даты их выявления. Сам факт таких действий будет устанавливаться Федеральной службой безопасности.

Поправку предложено внести в законопроект о гражданстве отдельной статьей.

Кроме того, приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России,

Глава государства также предложил лишать ранее приобретенного гражданства РФ за надругательство над российскими флагом и гербом (статья 329 УК РФ).

Помимо этого, президент РФ расширил список преступлений, за которые могут прекратить приобретенное гражданство России. Речь идет о получении и даче взятки, похищении человека, вымогательстве, грабеже, разбое, незаконном приобретении оружия, истязании, хулиганстве и вандализме.

Напомним, в одобренном Госдумой 5 апреля в первом чтении законопроекте «О гражданстве Российской Федерации» предусматривается лишение гражданства за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Новый закон о гражданстве РФ был внесен в Госдуму президентом России.

При этом в документе сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Помимо этого, расширяются полномочия президента РФ по определению категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Москва, Наталья Петрова

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