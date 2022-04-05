Госдума в первом чтении одобрила новый закон о гражданстве РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении президентский проект закона «О гражданстве Российской Федерации». Как пояснили в Госдуме, необходимость принятия этого документа связана с внесением изменений в Конституцию РФ по результатам общероссийского голосования в 2020 году и направлена на реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ.

В соответствии с законопроектом, «гражданство Российской Федерации может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию РФ и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка РФ. Такой подход учитывает необходимость адаптации лица, претендующего на приобретение гражданства РФ, к жизни в российском обществе».

Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Речь, в частности, идет о бывших соотечественниках – гражданах СССР и их детях, участвующих в соответствующей государственной программе, – а также о лицах, которые имеют проживающих в России близких родственников – граждан РФ.

«Лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства РФ без прохождения процедуры признания их носителями русского языка», – отмечается в пояснительной записке.

Также российскими гражданами могут быть признаны: лица, родившиеся на территории РФ (РСФСР) до 6 февраля 1992 года; лица, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ на территориях других государств. Согласно законопроекту, наличие у этих людей иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их российскими гражданами.

Проектом закона расширяются также полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях», – говорится в документе.

Кроме того, «вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства». Полномочия главы государства по принятию решений о прекращении гражданства РФ в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в России, предлагается передать МВД. В отношении людей, живущих за пределами РФ, решения о прекращении гражданства, как и ранее, будет принимать МИД.

При этом законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства. «Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – уточняется в проекте закона.

Вместе с тем законопроект содержит положения об основном документе, удостоверяющем личность гражданина, – паспорте гражданина РФ. Устанавливаются сроки действия паспорта, основания признания его недействительным, случаи и условия его изъятия. Предусмотрена возможность оформления паспорта в виде документа, содержащего электронный носитель информации.

Москва, Светлана Антонова

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