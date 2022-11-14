«Высший пилотаж фейков»: МИД РФ опроверг сообщения о госпитализации Лаврова на Бали

Агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) сообщило о госпитализации главы МИД России Сергея Лаврова после прибыли на саммит «Большой двадцатки» на Бали. Журналисты ссылаются на трех неназванных индонезийских правительственных и медицинских чиновников. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опровергла эту информацию.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», – написала Захарова в своем телеграм-канале. Она также опубликовала ролик с Сергеем Лавровым. На видео глава МИД РФ в шортах и футболке сидит за столом на веранде отеля и работает с документами. Лавров назвал сообщения о своей госпитализации «неновой игрой в политике». Он призвал западных журналистов «быть почестнее» и «почаще писать правду».

Сергей Лавров в индонезском отеле, скриншот видео t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Между тем губернатор Бали И Ваян Костер сообщил Reuters, что Сергей Лавров ненадолго посетил больницу Сангла на Бали для обследования. «Он был в добром здравии и после осмотра сразу уехал», – сказал чиновник.

Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите G20, который стартует в Индонезии 15 ноября. Ранее президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите. Глава МИД РФ прибыл на Бали накануне вечером.

Москва, Наталья Петрова

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