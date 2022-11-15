Китай выступил против исключения России из G20 и односторонних санкций

Россию невозможно лишить статуса участника G20 или других международных площадок, заявил глава МИД Китая Ван И.

«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», – сказал дипломат на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции и отменить барьеры для научно-технического сотрудничества. Он подчеркнул, что продовольственная и энергетическая безопасность стали главными вызовами для развития всего мира.

«Необходимо решительно противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», – сказал китайский лидер в ходе саммита стран G20.

Он призвал страны-участницы вместе приложить усилия для стабилизации логистики и рыночных цен. По мнению Си Цзиньпина, глобальное развитие зависит от партнерства стран.

«Необходимо выстраивать партнерство для восстановления мировой экономики, сделать развитие приоритетом и поставить в центр людей, всегда помнить о трудностях развивающихся стран и учитывать их интересы. Экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, а мировая экономика – с риском рецессии. Всем приходится нелегко, и основное бремя ложится на развивающиеся страны», – цитирует политика агентство «Прайм».

Джакарта, Наталья Рязанова

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