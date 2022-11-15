Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

Самочувствие президента Аргентины Альберто Фернандеса резко ухудшилось во время саммита G20. Предварительно, причиной недомогания мог стать тепловой удар.

«У президента Фернандеса понизилось давление, он почувствовал головокружение. Принято решение провести диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений», – сообщила пресс-служба главы государства в сервисе микроблогов.

Президенту Аргентины стало плохо незадолго до его выступления в рамках первого дня саммита. Фернандес также пропустил неформальный обед лидеров стан-участниц «Большой двадцатки», добавили в РИА Новости.

Саммит уже покинул премьер-министр Камбоджи Хун Сен, у которого выявили коронавирус. Врач в Индонезии подтвердил результат положительного теста главы правительства.

Джакарта, Наталья Рязанова

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