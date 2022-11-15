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Вторник, 15 ноября 2022, 09:35 мск

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Заболевший коронавирусом премьер Камбоджи покинул саммит G20

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен отменил все встречи и уехал с саммита «Большой двадцатки» на Бали. У политика диагностировали коронавирус.

Как сообщил сам премьер на своей странице в соцсети, накануне вечером он получил положительный тест на Covid-19. Утром врач в Индонезии подтвердил диагноз.

Хун Сен принял решение вернуться на родину для прохождения лечения. При этом политик заверил, что чувствует себя нормально. Кроме саммита G20 камбоджийский премьер пропустит встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде.

Два дня назад Хун Сен посетил Восточноазиатский саммит, в котором принимал участие и президент США Джо Байден. В Белом доме сообщили, что американский лидер сдал отрицательный тест на коронавирус.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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