Патрушев: нужно усилить защиту важных объектов в центре России средствами ПВО

Защиту критически важных объектов в Центральном федеральном округе нужно усилить средствами противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО. Он также отметил, что увеличилось число попыток проникновения в Россию радикалов и экстремистов для подрывной деятельности и совершения терактов.

«Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов», – приводит слова Патрушева «Интерфакс».

Глава Совбеза РФ добавил, что фиксируются факты «преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы», передает РИА «Новости». Кроме того, отметил Патрушев, в Центральной России активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы.

По данным Патрушева, в ЦФО в этом году совершены 23 теракта, предотвращено девять диверсий.

Руководитель Совбеза РФ в связи с этим потребовал принять меры по пресечению проникновения в ЦФО украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов на фоне роста числа мигрантов в связи с проведением СВО. Также, по его словам, необходимо уделить особое внимание «профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев». Кроме того, Патрушев потребовал «своевременно выявлять и устранять причины» возможного вовлечения мигрантов и беженцев в акции протеста.

Надо отметить, что в последнее время украинские войска усилили обстрелы приграничных населенных пунктов в Белгородской, Курской и Брянской областях. Под ударами оказываются как жилые дома, так и объекты инфраструктуры.

Брянск, Наталья Петрова

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